Борис Михайлов: «Олимпиада потеряет изюминку и миллионы телезрителей без России. Наши спортсмены – одни из лучших в мире»
Борис Михайлов прокомментировал недопуск России на Олимпиаду-2026.
Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.
«А как я могу смотреть на это? Конечно, отрицательно.
Без России Олимпиада потеряет изюминку. Потому что наши спортсмены – одни из лучших в мире. Их отсутствие серьезно скажется на авторитете МОК, а также на самих соревнованиях.
В частности, олимпийский турнир потеряет миллионы телезрителей», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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