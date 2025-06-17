Борис Михайлов: «Олимпиада потеряет изюминку и миллионы телезрителей без России. Наши спортсмены – одни из лучших в мире»

Борис Михайлов прокомментировал недопуск России на Олимпиаду-2026.

Ранее было подтверждено , что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

«А как я могу смотреть на это? Конечно, отрицательно.

Без России Олимпиада потеряет изюминку. Потому что наши спортсмены – одни из лучших в мире. Их отсутствие серьезно скажется на авторитете МОК, а также на самих соревнованиях.

В частности, олимпийский турнир потеряет миллионы телезрителей», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .