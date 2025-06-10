Подколзин получил «-1» в 3-м матче с «Флоридой», допустив потерю на синей линии перед голом Беннетта. Форвард «Эдмонтона» сыграл 10:46

Василий Подколзин не набрал очков в третьем матче с «Флоридой».

«Эдмонтон » проиграл «Пантерс» (1:6, 1-2) в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.

Нападающий «Ойлерс» Василий Подколзин не отметился результативными действиями при полезности «минус 1» и шести силовых приемах.

При счете 1:3 российский хоккеист допустил потерю на синей линии, из-за чего Сэм Беннетт убежал один на один и переиграл Стюарта Скиннера.

Подколзин сыграл 10:46 (0:58 – в большинстве, 2:54 – в меньшинстве) в третьем матче. Он набрал 7 (1+6) очков в 19 матчах Кубка Стэнли.