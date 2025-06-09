Кудашов о Пакетте: «Он профессионал до мозга костей, молчаливый лидер «Динамо». Умеет терпеть боль, этот год весь побитый играл, в конце уже просто ходить не мог»
Алексей Кудашов назвал Седрика Пакетта молчаливым лидером «Динамо».
«Это человек, который выиграл Кубок Стэнли. Он профессионал до мозга костей, молчаливый лидер в команде, который своим примером показывает как надо и что надо, который умеет терпеть боль, травмы, который год назад играл со сломанной ногой.
Этот год весь побитый играл, в конце уже просто не мог ходить по земле. Когда я сказал, что Пакетт не играет по спортивным причинам, потому что, если я скажу, какие у него травмы, игроки «Трактора» начнут с двойной силой дубасить его», – сказал главный тренер московского клуба.
31-летний канадец набрал 34 (16+18) очка в 64 играх в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ. В 15 матчах в плей-офф экс-форвард «Тампы» добавил 10 (3+7) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: канал «Скользкий лед» в YouTube
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