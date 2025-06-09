Кудашов о Пакетте: «Он профессионал до мозга костей, молчаливый лидер «Динамо». Умеет терпеть боль, этот год весь побитый играл, в конце уже просто ходить не мог»

Алексей Кудашов назвал Седрика Пакетта молчаливым лидером «Динамо».

«Это человек, который выиграл Кубок Стэнли . Он профессионал до мозга костей, молчаливый лидер в команде, который своим примером показывает как надо и что надо, который умеет терпеть боль, травмы, который год назад играл со сломанной ногой.

Этот год весь побитый играл, в конце уже просто не мог ходить по земле. Когда я сказал, что Пакетт не играет по спортивным причинам, потому что, если я скажу, какие у него травмы, игроки «Трактора » начнут с двойной силой дубасить его», – сказал главный тренер московского клуба.

31-летний канадец набрал 34 (16+18) очка в 64 играх в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ. В 15 матчах в плей-офф экс-форвард «Тампы » добавил 10 (3+7) баллов.