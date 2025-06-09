«Амур» может провести выставочный матч в Китае. Клуб подписал меморандум о сотрудничестве с хоккейной ассоциацией провинции Ляонин

«Амур» может провести выставочный матч в Китае.

Хабаровский клуб подписал меморандум о сотрудничестве с хоккейной ассоциацией провинции Ляонин.

«На прошедшей неделе Хабаровск с визитом посетила делегация представителей хоккейной ассоциации китайской провинции Ляонин.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве. Он делает возможным в будущем проведение совместных международных турниров с участием детско-юношеских и молодежных команд Хабаровска, провинции Ляонин и азиатско-тихоокеанского региона, организацию выставочного матча команды «Амур» в Шеньяне, проведение совместных учебно-тренировочных сборов, инфраструктурные проекты и другие формы взаимодействия», – говорится в сообщении пресс-службы «тигров».

«Мы рады, что вы выбрали именно Хабаровск и «Амур» в качестве своих партнеров. Как известно, именно матч между хабаровским СКА и командой КНР в 1958 стал одной из отправных точек в истории нашего клуба.

Поэтому логично, что сейчас мы возвращаемся к этому взаимодействию, особенно учитывая стратегическое сотрудничество между нашими странами. Со своей стороны готовы оказать вам все возможное содействие для развития нашего вида спорта в провинции Ляонин», – сказал гендиректор «Амура » Михаил Переяслов.