Игнат Лутфуллин: «КХЛ у меня ассоциируется с Зариповым. Он был везде: с ним и мемы были, голы, передачи»
Игнат Лутфуллин рассказал, с каким игроком него ассоциируется КХЛ.
«Наверное, КХЛ ассоциируется с Зариповым. Когда я в 5-6 лет начал смотреть игры КХЛ, то уходила вот эта эпоха.
Зарипов был везде, с ним и мемы были, голы, передачи. На скамейке себя вел как ветеран. Человек, который на тот момент был всегда на слуху», – сказал форвард «СКА-1946» и лучший бомбардир МХЛ.
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