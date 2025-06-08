Игнат Лутфуллин: «КХЛ у меня ассоциируется с Зариповым. Он был везде: с ним и мемы были, голы, передачи»

Игнат Лутфуллин рассказал, с каким игроком него ассоциируется КХЛ.

«Наверное, КХЛ ассоциируется с Зариповым. Когда я в 5-6 лет начал смотреть игры КХЛ, то уходила вот эта эпоха.

Зарипов был везде, с ним и мемы были, голы, передачи. На скамейке себя вел как ветеран. Человек, который на тот момент был всегда на слуху», – сказал форвард «СКА-1946» и лучший бомбардир МХЛ.