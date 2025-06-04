Оши выступит с заявлением в годовщину купания «Вашингтона» в фонтанах после победы в Кубке Стэнли. Форвард пропустил сезон из-за травмы, его контракт истекает 30 июня
Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши выступит с заявлением 9 июня.
«Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Ти Джей Оши сделает специальное заявление в понедельник, 9 июня.
Мероприятие состоится в районе Джорджтаун. Дата совпадает с годовщиной купания Оши и команды в фонтанах через два дня после победы в Кубке Стэнли 7 июня 2018 года», – говорится на сайте «Вашингтона».
В комментариях к публикации клуба болельщики предполагают, что игрок объявит о завершении карьеры.
Ти Джей Оши пропустил сезон-2024/25. Нападающего длительное время беспокоит травма спины. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.
Оши рассказал, что из-за болей в спине писал в бутылку из-под воды: «Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной»
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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