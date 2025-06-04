Аарон Экблад: «Я живу и дышу ради «Флориды», проливаю кровь за «Пантерс». Я отдал все этой команде, и хочу продолжать делать это вечно»
Аарон Экблад высказался о своем будущем во «Флориде».
Защитник играет за «Пантерс» с 2014 года. Ранее команда вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет против «Эдмонтона».
1 июля Экблад может стать неограниченно свободным агентом.
«Послушайте, эта команда, я живу и дышу ради «Флориды Пантерс». Я проливаю кровь за «Флориду Пантерс».
Я отдал свое тело и все остальное этой команде, и я хочу продолжать делать это вечно, до тех пор, пока они будут позволять мне приходить на арену», – сказал защитник «Флориды» Аарон Экблад.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Miami Herald
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