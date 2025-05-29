Свечников ударил Экбладу клюшкой по ноге в 5-м матче с «Флоридой». Форвард «Каролины» получил 20 минут штрафа в серии

Андрей Свечников заработал 20 минут штрафа по ходу серии с «Флоридой».

«Каролина » вылетела из Кубка Стэнли в финале Восточной конференции после поражения от «Пантерс» со счетом 3:5 в пятом матче (1-4 в серии).

Российский форвард «Харрикейнс» отметился результативной передачей в этом матче, двумя бросками, четырьмя силовыми приемами при 20:58 на льду (7:09 – в большинстве).

В первом периоде Андрей Свечников получил две минуты штрафа за удар клюшкой – он нанес удар по ногам защитнику «Пантерс» Аарону Экбладу, который сначала ударил клюшку Свечникова, потом отвернулся от него. Экблад был удален за грубость также на две минуты.

За всю серию против «Флориды» Свечников набрал 20 минут штрафа, из них 14 – в третьем матче.

В этом плей-офф хоккеист провел 15 матчей и набрал 12 (8+4) очков.