Беннетт о новом контракте: «После начала плей-офф этот вопрос отошел на второй план. Сейчас все мысли о том, чтобы выиграть Кубок Стэнли»

Форвард «Флориды» Сэм Беннетт высказался о своей контрактной ситуации.

29-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. У него заканчивается срок действия текущего 4-летнего контракта со средней зарплатой за сезон 4,425 миллиона долларов.

В сезоне-2024/25 он провел 76 игр за «Пантерс» в регулярном чемпионате НХЛ , набрав 51 (26+25) очко при полезности «минус 15» и 90 минутах штрафа.

В 17 играх в плей-офф на его счету 16 (10+6) очков при полезности «+2». Нападающий возглавляет гонку снайперов текущего розыгрыша.

«После начала плей-офф этот вопрос отошел на второй план. Я не думал ни о чем, кроме игр и возможности вернуться в финал.

А теперь все мысли о том, чтобы выиграть Кубок Стэнли », – сказал Беннетт .