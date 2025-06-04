Беннетт о новом контракте: «После начала плей-офф этот вопрос отошел на второй план. Сейчас все мысли о том, чтобы выиграть Кубок Стэнли»
Форвард «Флориды» Сэм Беннетт высказался о своей контрактной ситуации.
29-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. У него заканчивается срок действия текущего 4-летнего контракта со средней зарплатой за сезон 4,425 миллиона долларов.
В сезоне-2024/25 он провел 76 игр за «Пантерс» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 51 (26+25) очко при полезности «минус 15» и 90 минутах штрафа.
В 17 играх в плей-офф на его счету 16 (10+6) очков при полезности «+2». Нападающий возглавляет гонку снайперов текущего розыгрыша.
«После начала плей-офф этот вопрос отошел на второй план. Я не думал ни о чем, кроме игр и возможности вернуться в финал.
А теперь все мысли о том, чтобы выиграть Кубок Стэнли», – сказал Беннетт.
Что теперь будет с Ротенбергом?35333 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости