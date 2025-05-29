Беннетт с 10 голами возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли – у него 16 очков в 17 матчах. У форварда истекает контракт с «Флоридой»

Сэм Беннетт возглавил гонку снайперов в плей-офф НХЛ.

«Флорида» обыграла «Каролину» (5:3, 4-1) в пятом матче серии финала Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли.

Пятую шайбу в пустые ворота соперника забил нападающий «Пантерс» Сэм Беннетт , для которого эта шайба стала 10-й в текущем розыгрыше.

Канадец стал лидером гонки снайперов плей-офф, опередив Микко Рантанена из «Далласа», в активе которого 9 голов.

Беннетт набрал 16 (10+6) очков в 17 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

Контракт хоккеиста и «Флориды» с зарплатой 4,425 миллиона долларов действует до завершения этого сезона.