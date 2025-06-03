«Северсталь» подписала Бокуна из «Торпедо». Защитник набрал 7 очков в 44 матчах прошлого сезона КХЛ
Даниил Бокун перешел в «Северсталь».
28-летний защитник подписал соглашение с череповецким клубом на один сезон.
Три предыдущих сезона Даниил Бокун провел в «Торпедо».
В прошедшем сезоне хоккеист провел 44 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очка при полезности «плюс 7». Среднее игровое время – 14:12.
В плей-офф Кубка Гагарина Бокун сыграл одну игру и не отметился результативными действиями.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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