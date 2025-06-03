«Северсталь» подписала Бокуна из «Торпедо». Защитник набрал 7 очков в 44 матчах прошлого сезона КХЛ

Даниил Бокун перешел в «Северсталь».

28-летний защитник подписал соглашение с череповецким клубом на один сезон.

Три предыдущих сезона Даниил Бокун провел в «Торпедо ».

В прошедшем сезоне хоккеист провел 44 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очка при полезности «плюс 7». Среднее игровое время – 14:12.

В плей-офф Кубка Гагарина Бокун сыграл одну игру и не отметился результативными действиями.