Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по мнению The Score. Барков – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Бобровский – 4-й
Коннор Макдэвид является фаворитом на выигрыш «Конн Смайт Трофи».
В финале Кубка Стэнли сыграют «Эдмонтон» и «Флорида».
The Score опубликовал рейтинг претендентов на приз Конн Смайт Трофи, которые вручается самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.
Его возглавил капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид.
Рейтинг выглядит таким образом:
5. Сэм Беннетт («Флорида»);
4. Сергей Бобровский («Флорида»);
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
2. Александр Барков («Флорида»);
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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