Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по мнению The Score. Барков – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Бобровский – 4-й

Коннор Макдэвид является фаворитом на выигрыш «Конн Смайт Трофи».

В финале Кубка Стэнли сыграют «Эдмонтон» и «Флорида ».

The Score опубликовал рейтинг претендентов на приз Конн Смайт Трофи, которые вручается самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.

Его возглавил капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Рейтинг выглядит таким образом:

5. Сэм Беннетт («Флорида»);

4. Сергей Бобровский («Флорида»);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

2. Александр Барков («Флорида»);

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).