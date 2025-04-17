«Спартак» забросил «Салавату» 3 шайбы за 3:27 в 1-м периоде. Красно-белые за 35 секунд дважды забили в большинстве

«Спартак» забросил «Салавату» 2 шайбы за 35 секунд в первом периоде.

Команда под руководством Алексея Жамнова принимает уфимский клуб в 4-м матче второго раунда Кубка Гагарина. Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры .

После удаления Ильдана Газимова и Григория Панина счет на 9-й минуте открыл Иван Морозов . Через 35 секунд Михаил Мальцев удвоил преимущество «Спартака ». Обе шайбы были заброшены в большинстве.

На 12-й минуте Егор Филин забил третий гол – в равных составах. Все три шайбы уместились в 3 минуты и 27 секунд.

Ворота клуба из Уфы защищает Александр Самонов.