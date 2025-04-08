«Каролина» хочет подписать Никишина уже сейчас. Идут переговоры со СКА
23-летний защитник завершил нынешний сезон в КХЛ после поражения СКА от «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
Соглашение хоккеиста и петербургского клуба рассчитано до 31 мая.
По информации «ВсеПроСпорт», в американском клубе хотят видеть Александра Никишина уже в этом сезоне. На данный момент «Каролина» вместе с агентами ведут переговоры со СКА.
В этом сезоне Никишин набрал 46 (17+29) очков при полезности «плюс 19» в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф в его активе 3 (2+1) балла при полезности «0» в 4 играх.
«Харрикейнс» выбрали Никишина под общим 69-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2020.
Роман Ротенберг: «Грицюк, Никишин, Демидов – владельцы клубов НХЛ на телефоне весь год, даже не друзья Даши Тубольцевой, не агенты. Звонят каждый день: приезжай – любые деньги»
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