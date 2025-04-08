Денисов о том, что в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина: «Лучший игрок Евро или чемпионата мира»

Даниил Денисов рассказал, что в футболе РФ может превзойти рекорд Александра Овечкина.

В воскресенье капитан «Вашингтона » стал лучшим снайпером в истории НХЛ , забив 895-й гол и обогнав Уэйна Гретцки.

— Какое достижение в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина?

— Индивидуальное. Какая-то большая награда.

— «Золотой мяч»?

— Можно взять немного поменьше. Лучший игрок на чемпионате Европы или чемпионате мира, — сказал защитник «Спартака ».