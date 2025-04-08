Денисов о том, что в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина: «Лучший игрок Евро или чемпионата мира»
Даниил Денисов рассказал, что в футболе РФ может превзойти рекорд Александра Овечкина.
В воскресенье капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив 895-й гол и обогнав Уэйна Гретцки.
— Какое достижение в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина?
— Индивидуальное. Какая-то большая награда.
— «Золотой мяч»?
— Можно взять немного поменьше. Лучший игрок на чемпионате Европы или чемпионате мира, — сказал защитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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