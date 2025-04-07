Ротенберг о Никишине и Демидове в НХЛ: «Даша сказала, что кто-то уедет? Ребят, давайте заканчивать провокационные вопросы. СКА обязательно победит – в этом уверен на 100 процентов»

Роман Ротенберг недоволен вопросами про отъезд игроков в НХЛ.

– Как будет выглядеть команда, если Никишин и Демидов все-таки уедут?

– Даша [Тубольцева] сказала, что кто-то уедет? Еще раз, ребят, ну давайте заканчивать эти провокационные вопросы.

Мы сейчас обсуждаем серию СКА – «Динамо ». Спасибо. Спасибо огромное всем. Удачи.

СКА обязательно победит. В этом уверен на 100 процентов. Спасибо, – сказал главный тренер СКА .

Роман Ротенберг: «Грицюк, Никишин, Демидов – владельцы клубов НХЛ на телефоне весь год, даже не друзья Даши Тубольцевой, не агенты. Звонят каждый день: приезжай – любые деньги»