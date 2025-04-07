Ротенберг о Никишине и Демидове в НХЛ: «Даша сказала, что кто-то уедет? Ребят, давайте заканчивать провокационные вопросы. СКА обязательно победит – в этом уверен на 100 процентов»
Роман Ротенберг недоволен вопросами про отъезд игроков в НХЛ.
– Как будет выглядеть команда, если Никишин и Демидов все-таки уедут?
– Даша [Тубольцева] сказала, что кто-то уедет? Еще раз, ребят, ну давайте заканчивать эти провокационные вопросы.
Мы сейчас обсуждаем серию СКА – «Динамо». Спасибо. Спасибо огромное всем. Удачи.
СКА обязательно победит. В этом уверен на 100 процентов. Спасибо, – сказал главный тренер СКА.
Роман Ротенберг: «Грицюк, Никишин, Демидов – владельцы клубов НХЛ на телефоне весь год, даже не друзья Даши Тубольцевой, не агенты. Звонят каждый день: приезжай – любые деньги»
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: ютуб-канал pro-sport_info
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