Овечкин остался без очков впервые за 6 матчей: 3 броска в створ, 5 в блок, 3 промаха, 2 хита и «минус 1» за 19:03 против «Миннесоты»

Александр Овечкин остался без очков впервые за 6 матчей.

Капитан «Вашингтона » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:4).

На счету 39-летнего россиянина 60 (36+24) очков в 56 играх в текущем сезоне при полезности «+19». Он прервал результативную серию из 5 матчей (3+4 на отрезке).

Сегодня Александр (19:03, 4:00 – в большинстве, «минус 1») 3 раза бросил в створ и трижды промахнулся, а еще 5 его бросков были заблокированы. Также в активе игрока 2 силовых приема.