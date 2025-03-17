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  • Мамбеталиев о 2:3 от «Сибири»: «Фортуна ушла от «Барыса» в третьем периоде. Ребята выкладывались, кто‑то подсел, есть ошибки, но без претензий»
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Мамбеталиев о 2:3 от «Сибири»: «Фортуна ушла от «Барыса» в третьем периоде. Ребята выкладывались, кто‑то подсел, есть ошибки, но без претензий»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Сибири» (2:3).

– Как и ждали, «Сибирь» начала играть аккуратно. У нас пошли ошибки, ненужные удаления, пропустили три гола. При счете 1:3 было большинство пять на три, но не забили. Фортуна ушла от нас в третьем периоде.

– Было ли желание выиграть сезонную серию у «Сибири» или не пустить соперника в плей‑офф сегодня?

– Лично у нас, тренеров, нет. Может, где‑то внутри у игроков. Ребята выкладывались, кто‑то подсел. В основном играли неплохо. Есть ошибки, но без претензий. Поработаем, и все будет нормально.

– В чем был секрет в матчах против «Сибири»?

– Болевой точки не было. Ребята просто старались выигрывать в каждой игре. Понятно, что их не хватало, было много новичков, которые не играли в КХЛ. Они почувствовали скорость, борьбу, теперь знают, куда стремиться, – сказал Галым Мамбеталиев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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