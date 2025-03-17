Форвард «Куньлуня» Остин Вон дисквалифицирован на один матч
Нападающий «Куньлуня» Остин Вон дисквалифицирован на один матч.
Игрок получил автоматическую дисквалификацию в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
Таким образом, нападающий «Куньлунь Ред Стар» Остин Вон пропустит ближайшую игру своей команды», – говорится на сайте КХЛ.
Напомним, Вон получил 5 минут штрафа за драку в матче с «Металлургом» 15 марта.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости