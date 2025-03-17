Форвард «Куньлуня» Остин Вон дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Куньлуня» Остин Вон дисквалифицирован на один матч.

Игрок получил автоматическую дисквалификацию в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, нападающий «Куньлунь Ред Стар » Остин Вон пропустит ближайшую игру своей команды», – говорится на сайте КХЛ.

Напомним, Вон получил 5 минут штрафа за драку в матче с «Металлургом» 15 марта.