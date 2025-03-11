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«Куньлунь» забросил 2 шайбы «Сочи» за 10 секунд в 1-м периоде – забили О’Риган и Лихачев

«Куньлунь» забил 2 гола в ворота «Сочи» в течение 10 секунд.

Команда под руководством Михаила Кравеца противостоит «Сочи» (2:0, первый период) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Нападающий «Куньлуня» Дэниэл О’Риган открыл счет на 6-й минуте игры. Спустя 10 секунд Ярослав Лихачев удвоил преимущество китайского клуба.  

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
logoДэниэл О'Риган
logoКуньлунь Ред Стар
logoЯрослав Лихачев
logoКХЛ
logoСочи
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