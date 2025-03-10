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Мильштейн о работе с россиянами: «Клубы НХЛ выбирают лучших игроков, а не по национальности и паспорту. Лига независима, мы не под государственной эгидой»

Агент Дэн Мильштейн высказался о независимости НХЛ от политической повестки.

– Как сейчас складывается твоя работа с Россией после 24 февраля 2022 года?

– Ничего не поменялось. Российских игроков продолжают брать на драфт, также подписывают команды. Драфт, который был в июне 2024 года – 16 наших клиентов попали.

Ажиотаж к российским игрокам есть, они [клубы] выбирают самых лучших, а не по национальности и по паспорту, поэтому работаем дальше.

– В чем сила НХЛ? 

Национальная хоккейная лига – это независимая лига, мы зарабатываем деньги с продажи билетов, телевизионных прав, маркетинга, рекламы и так далее. Мы не ходим ни под какой государственной эгидой, – сказал агент Дэн Мильштейн.

Мильштейн о русофобии в США: «Ее нет. Многие спрашивают – откуда приехал? «О, из России, классно. Как там?» Для простых американцев, канадцев россияне – такие же люди, как и они»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Forbes
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Политика
Драфт НХЛ
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