Мильштейн о работе с россиянами: «Клубы НХЛ выбирают лучших игроков, а не по национальности и паспорту. Лига независима, мы не под государственной эгидой»

Агент Дэн Мильштейн высказался о независимости НХЛ от политической повестки.

– Как сейчас складывается твоя работа с Россией после 24 февраля 2022 года?

– Ничего не поменялось. Российских игроков продолжают брать на драфт, также подписывают команды. Драфт, который был в июне 2024 года – 16 наших клиентов попали.

Ажиотаж к российским игрокам есть, они [клубы] выбирают самых лучших, а не по национальности и по паспорту, поэтому работаем дальше.

– В чем сила НХЛ?

– Национальная хоккейная лига – это независимая лига, мы зарабатываем деньги с продажи билетов, телевизионных прав, маркетинга, рекламы и так далее. Мы не ходим ни под какой государственной эгидой, – сказал агент Дэн Мильштейн .

Мильштейн о русофобии в США: «Ее нет. Многие спрашивают – откуда приехал? «О, из России, классно. Как там?» Для простых американцев, канадцев россияне – такие же люди, как и они»