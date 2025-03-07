Мэттьюс о выездных сериях: «Очень скучаю по своей собаке – тяжело не видеть ее рядом. Быть дома приятно, но это часть игры»

Остон Мэттьюс рассказал, что скучает по собаке во время выездов.

У 27-летнего форварда «Торонто » австралийский бернедудль по кличке Феликс.

«Я очень скучаю по своей собаке. Тяжело было не видеть ее рядом в последнее время. Быть дома приятно – спать в своей постели и все такое, но это часть игры.

Последний месяц или около того я жил на чемоданах, но все было хорошо», – сказал Остон Мэттьюс .

Фото: соцсеть Остона Мэттьюса