Гуляев сыграет против «Торпедо» во 2-м звене нападения. Защитник «Авангарда» провел матч с «Сочи» в 3-м звене атаки
Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев снова сыграет в качестве нападающего.
Омский клуб проведет выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Торпедо». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
«Авангард» заявил 19-летнего защитника Михаила Гуляева в качестве нападающего второго звена. Ранее игрок провел матч против «Сочи» в третьем звене атаки.
В текущем сезоне на счету Гуляева 15 (7+8) очков в 60 матчах. Подробная статистика защитника – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости