Гуляев сыграет против «Торпедо» во 2-м звене нападения. Защитник «Авангарда» провел матч с «Сочи» в 3-м звене атаки

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев снова сыграет в качестве нападающего.

Омский клуб проведет выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Торпедо». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«Авангард » заявил 19-летнего защитника Михаила Гуляева в качестве нападающего второго звена. Ранее игрок провел матч против «Сочи » в третьем звене атаки.

В текущем сезоне на счету Гуляева 15 (7+8) очков в 60 матчах. Подробная статистика защитника – здесь .