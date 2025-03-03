Щитов о Ротенберге: «Дарить будильники – хорошая и интересная традиция. Все об этом говорят, читают его пресс-конференции»

Никита Щитов оценил идею Романа Ротенберга дарить будильники журналистам.

В течение последних полутора месяцев главный тренер СКА после победных матчей петербуржцев дарит журналистам будильники во время пресс-конференций.

«Судя по тому, что все об этом говорят, это хорошая и интересная традиция. Все следят, читают пресс-конференции Романа Ротенберга .

Поэтому, почему бы и нет? Считаю, что дарить друг другу подарки на пресс-конференциях вполне себе уместно», – сказал бывший защитник клубов КХЛ .

Ротенберг снова получил подарки – теперь в Минске: книгу, конфеты и даже будильник