Щитов о Ротенберге: «Дарить будильники – хорошая и интересная традиция. Все об этом говорят, читают его пресс-конференции»
Никита Щитов оценил идею Романа Ротенберга дарить будильники журналистам.
В течение последних полутора месяцев главный тренер СКА после победных матчей петербуржцев дарит журналистам будильники во время пресс-конференций.
«Судя по тому, что все об этом говорят, это хорошая и интересная традиция. Все следят, читают пресс-конференции Романа Ротенберга.
Поэтому, почему бы и нет? Считаю, что дарить друг другу подарки на пресс-конференциях вполне себе уместно», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Ротенберг снова получил подарки – теперь в Минске: книгу, конфеты и даже будильник
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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