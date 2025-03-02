Пастрняк набрал очки в 17 матчах подряд (15+18 на отрезке) – новый рекорд для игроков из Чехии в истории НХЛ. Он обошел Ягра и Ланга с сериями из 16 игр

Давид Пастрняк набрал очки в 17 матчах подряд – 15+18 на отрезке.

Форвард «Брюинс» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:2).

На счету 28-летнего чеха стало 75 (32+43) очков в 61 матче в текущем сезоне. В последних 17 играх у него 33 (15+18) балла.

Пастрняк установил новый рекорд по длине результативной серии в НХЛ для игроков из Чехии .

Он обошел Яромира Ягра (16 игр, 2000/01, «Питтсбург») и Роберта Ланга (16 игр, 2003/04, «Вашингтон»).

Для «Брюинс» серия Пастрняка является второй по продолжительности в XXI веке, у Фила Кессела в сезоне-2008/09 была серия из 18 игр.

Рекорд за всю историю клуба удерживает Бронко Хорват (1959/60, 22 игры).