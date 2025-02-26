Руководство «Тампы» – лучшее в НХЛ по мнению агентов. «Флорида» и «Вегас» поделили 2-е место, «Даллас» – 3-й

Агенты НХЛ считают, что у «Тампы» лучшее управление в лиге.

The Athletic провел анонимный опрос среди 19 крупнейших агентов, работающих с игроками НХЛ . Исследование проводилось с 19 ноября 2024-го по 23 февраля 2025 года.

На вопрос о том, у какого клуба лучшее управление в лиге, 8 агентов назвали «Тампу». «Флорида » и «Вегас » получили по 5 голосов.

«Даллас » выбрали четверо агентов. Кроме того, по одному голосу досталось «Виннипегу », «Миннесоте», «Айлендерс » и «Торонто ».

«Нужно обратить внимание на «Тампу», где владелец [Джефф Уиник] отлично справляется с задачей не вмешиваться в процесс», – отметил один из агентов.

«Тампа » – потрясающий клуб. Игроки хотят там играть. Они покупают там дома и остаются жить после завершения карьеры», – заявил один из участников опроса.