Руководство «Тампы» – лучшее в НХЛ по мнению агентов. «Флорида» и «Вегас» поделили 2-е место, «Даллас» – 3-й
Агенты НХЛ считают, что у «Тампы» лучшее управление в лиге.
The Athletic провел анонимный опрос среди 19 крупнейших агентов, работающих с игроками НХЛ. Исследование проводилось с 19 ноября 2024-го по 23 февраля 2025 года.
На вопрос о том, у какого клуба лучшее управление в лиге, 8 агентов назвали «Тампу». «Флорида» и «Вегас» получили по 5 голосов.
«Даллас» выбрали четверо агентов. Кроме того, по одному голосу досталось «Виннипегу», «Миннесоте», «Айлендерс» и «Торонто».
«Нужно обратить внимание на «Тампу», где владелец [Джефф Уиник] отлично справляется с задачей не вмешиваться в процесс», – отметил один из агентов.
«Тампа» – потрясающий клуб. Игроки хотят там играть. Они покупают там дома и остаются жить после завершения карьеры», – заявил один из участников опроса.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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