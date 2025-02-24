Дэйли о хет-трике Овечкина: «Впечатляющий перформанс. Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс»
Билл Дэйли высказался о хет-трике Александра Овечкина в ворота «Эдмонтона» (7:3).
39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс.
Это был впечатляющий перформанс», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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