Дэйли о хет-трике Овечкина: «Впечатляющий перформанс. Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс»

Билл Дэйли высказался о хет-трике Александра Овечкина в ворота «Эдмонтона» (7:3).

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс.

Это был впечатляющий перформанс», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб