Болельщики «Ак Барса», бросившие на лед головные уборы после хет-трика Галимова в Петербурге, посетили игру с «Нефтехимиком»: «После матча Артем лично поблагодарил их за поддержку»

«Ак Барс» выложил фото Артема Галимова с болельщиками.

21 февраля казанский клуб победил «Нефтехимик» (3:2 ОТ). Матч посетили болельщики, которые ранее были задержаны полицией в Петербурге за то, что бросили на лед головные уборы после хет-трика Артема Галимова в игре со СКА (8:3).

Среди задержанных были Андрей Домарев и его 10-летний сын Роман, а также 18-летний Амир.

«На арене за нас болели Андрей с сыном Ромой, а также Амир − болельщики, которые бросили на лед головные уборы после хет-трика Галимова в Питере. После матча Артем лично поблагодарил болельщиков за поддержку», – говорится в сообщении «Ак Барса ».