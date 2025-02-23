Никитин о матче Канады с США на Турнире четырех: «Смотрели и в прямом эфире, и в записи, и еще будем позже. Обязательно разберем игру для ребят – для общего развития»
Игорь Никитин заявил, что в «Локомотиве» смотрели матч Канады с США.
Канадцы обыграли американскую сборную в финале Турнира четырех наций НХЛ со счетом 3:2 ОТ.
– Смотрели суперматч Канада – США?
– Смотрели. И в прямом эфире, и в записи, и еще будем смотреть позже. Мы разбор по первой игре для ребят делали, чисто для общего развития. И сейчас еще сделаем, когда будет перерыв между играми.
Чтобы лишний раз голову не забивать, потому что у нас собраний хватает по ходу чемпионата. Обязательно разберем, – сказал главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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