Ткачев восстановился от разрыва ахилла. Он присоединится к общей группе «Авангарда» 20 февраля (Metaratings)

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев восстановился после травмы.

Как сообщает Metaratings, нападающий полностью восстановился от разрыва ахиллова сухожилия, полученного в межсезонье.

В четверг, 20 февраля, Владимир Ткачев присоединится к общей группе «Авангарда ». Он может сыграть в ближайшее время.

Из-за травмы Ткачев еще не играл в этом сезоне.