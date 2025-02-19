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Ткачев восстановился от разрыва ахилла. Он присоединится к общей группе «Авангарда» 20 февраля (Metaratings)

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев восстановился после травмы.

Как сообщает Metaratings, нападающий полностью восстановился от разрыва ахиллова сухожилия, полученного в межсезонье.

В четверг, 20 февраля, Владимир Ткачев присоединится к общей группе «Авангарда». Он может сыграть в ближайшее время.

Из-за травмы Ткачев еще не играл в этом сезоне.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВладимир Ткачев 1995
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