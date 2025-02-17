Дедунов набрал 100-е очко в КХЛ. У 34-летнего форварда СКА 57+43 в 625 матчах

Павел Дедунов набрал 100 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Северсталь» противостоит СКА (1:1 , второй период) в домашнем матче.

На 9-й минуте форвард петербуржцев Григорий Кузьмин открыл счет в матче, ему ассистировал нападающий Павел Дедунов .

Таким образом, Дедунов набрал 100-е очко за карьеру в КХЛ . Всего на счету 34-летнего форварда стало 100 (57+43) баллов в 625 матчах.

Ранее Дедунов выступал за «Авангард », «Амур » и «Северсталь».

Форвард СКА Дедунов забил впервые за год. Он набрал первое очко в 30-м матче сезона