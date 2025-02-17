Дедунов набрал 100-е очко в КХЛ. У 34-летнего форварда СКА 57+43 в 625 матчах
Павел Дедунов набрал 100 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Северсталь» противостоит СКА (1:1, второй период) в домашнем матче.
На 9-й минуте форвард петербуржцев Григорий Кузьмин открыл счет в матче, ему ассистировал нападающий Павел Дедунов.
Таким образом, Дедунов набрал 100-е очко за карьеру в КХЛ. Всего на счету 34-летнего форварда стало 100 (57+43) баллов в 625 матчах.
Ранее Дедунов выступал за «Авангард», «Амур» и «Северсталь».
Форвард СКА Дедунов забил впервые за год. Он набрал первое очко в 30-м матче сезона
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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