Кравец о 5:4: «Куньлунь» победил в непростой ситуации. «Витязь» вернулся в игру после того, как мы повели в две шайбы»

Михаил Кравец оценил победу «Куньлуня» над «Витязем» (5:4 Б).

«Перед игрой с ребятами договорились, что следующие 13 матчей – это начало нового этапа, чтобы никто не опускал руки и боролся до конца в каждой игре. И вот сейчас была первая из них. Я считаю, что в принципе ребята все сделали.

Да, было трудно, где-то присутствовали ошибки, но в целом все молодцы, играли друг за друга и в непростой ситуации победили «Витязь », который сумел вернуться в игру после того, как мы повели в две шайбы. Непросто после такого выиграть матч, мы очень рады, что победили. Нужно стараться играть каждый матч на пределе для того, чтобы цеплять очки.

Состояние Паутова? Он не смог продолжить игру, кружилась голова, пришлось доигрывать в пять защитников. У нас есть парочка выходных, надеемся, что Юрий поправится за это время», – сказал тренер «Куньлуня ».