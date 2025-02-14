Кравец об 1:4 с «Торпедо»: «У «Куньлуня» опять страдает реализация. Нужно продолжать играть, доказывать, что мы хорошая команда»
Михаил Кравец подвел итоги матча с «Торпедо» (1:4).
«Настраивались на игру, понимали, что это основной конкурент в борьбе за плей-офф. Хороший первый период но, к сожалению, опять страдает реализация. Затем нереализованное большинство, глупые удаления и пропущенные голы. Нужно было терпеть, не удаляться.
«Торпедо» дотерпело, выстояло в меньшинстве и забило, воспользовавшись моментами. Неприятно, обидно, но нужно продолжать играть, доказывать, что мы хорошая команда», – сказал тренер «Куньлуня».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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