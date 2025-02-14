Кравец об 1:4 с «Торпедо»: «У «Куньлуня» опять страдает реализация. Нужно продолжать играть, доказывать, что мы хорошая команда»

Михаил Кравец подвел итоги матча с «Торпедо» (1:4).

«Настраивались на игру, понимали, что это основной конкурент в борьбе за плей-офф. Хороший первый период но, к сожалению, опять страдает реализация. Затем нереализованное большинство, глупые удаления и пропущенные голы. Нужно было терпеть, не удаляться.

«Торпедо » дотерпело, выстояло в меньшинстве и забило, воспользовавшись моментами. Неприятно, обидно, но нужно продолжать играть, доказывать, что мы хорошая команда», – сказал тренер «Куньлуня ».