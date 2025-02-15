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  • «Даллас» продлил Стила на 2 года с кэпхитом 2,1 млн долларов. У форварда 17 очков в 53 играх в сезоне
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«Даллас» продлил Стила на 2 года с кэпхитом 2,1 млн долларов. У форварда 17 очков в 53 играх в сезоне

«Даллас» продлил форварда Сэма Стила на 2 года с кэпхитом 2,1 млн долларов.

Новое соглашение с 27-летним игроком вступит в силу с сезона-2025/26. По текущему однолетнему контракту его зарплата составляет 1,2 миллиона долларов. 

В текущем сезоне НХЛ Стил набрал 17 (4+13) очков в 53 играх при полезности «минус 2». Также в его активе 46 силовых приемов (7-е место в команде). 

Всего в лиге нападающий, ранее выступавший за «Анахайм» и «Миннесоту», провел 392 матча и набрал 134 (47+87) очка. В плей-офф – 24 игры и 7 (2+5) баллов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Далласа»
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