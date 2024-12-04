Форвард «Далласа» Сегин перенесет операцию на бедре и пропустит 4-6 месяцев
Тайлер Сегин пропустит несколько месяцев из-за травмы.
Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл сообщил, что 32-летний нападающий перенесет операцию из-за проблем с бедром и пропустит от 4 до 6 месяцев.
В текущем сезоне НХЛ канадец провел 19 матчей и набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «+14».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Далласа»
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