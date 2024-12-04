Форвард «Далласа» Сегин перенесет операцию на бедре и пропустит 4-6 месяцев

Тайлер Сегин пропустит несколько месяцев из-за травмы.

Генеральный менеджер «Далласа » Джим Нилл сообщил, что 32-летний нападающий перенесет операцию из-за проблем с бедром и пропустит от 4 до 6 месяцев.

В текущем сезоне НХЛ канадец провел 19 матчей и набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «+14».