Александров сделал дубль в матче АХЛ с «Милуоки». У форварда 25 очков в 24 играх за фарм «Сент-Луиса»

Никита Александров сделал дубль в матче АХЛ с «Милуоки».

Форвард «Спрингфилда » забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата против «Эдмиралс» (4:5).

В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока стало 25 (14+11) очков в 24 играх. Ранее он пропустил около 2 месяцев из-за травмы.

В двух предыдущих сезонах Александров провел в общей сложности 51 матч в основе «Сент-Луиса » и набрал 9 (3+6) очков.

В АХЛ у него 146 игр и 105 (51+54) баллов.