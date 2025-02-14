Александров сделал дубль в матче АХЛ с «Милуоки». У форварда 25 очков в 24 играх за фарм «Сент-Луиса»
Никита Александров сделал дубль в матче АХЛ с «Милуоки».
Форвард «Спрингфилда» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата против «Эдмиралс» (4:5).
В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока стало 25 (14+11) очков в 24 играх. Ранее он пропустил около 2 месяцев из-за травмы.
В двух предыдущих сезонах Александров провел в общей сложности 51 матч в основе «Сент-Луиса» и набрал 9 (3+6) очков.
В АХЛ у него 146 игр и 105 (51+54) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
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