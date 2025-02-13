Рыбин о второй команде из Петербурга в КХЛ: «СКА – основной клуб Питера. Лига должна быть конкурентоспособной, хорошо, если добавят еще две команды»

Максим Рыбин высказался о расширении Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Как думаете, нужно ли сократить регулярный чемпионат в КХЛ. Сейчас мало интриги по выходу команд в плей-офф.

– Я всегда говорил, что за большее количество матчей. Для меня восьмерки уже определились в этом году. Я бы не сказал, что мало интриги. Просто у кого-то старт пошел, а у кого-то нет. Точно не нужно сокращать.

– Есть идея расширить КХЛ. Как думаете, это добавит интереса к лиге?

– Здесь нужен мониторинг, потому это очень сложный момент. Кого мы добавим? Новокузнецк, «Югра », тульский клуб.

– «Динамо» СПБ?

– Наверное, такое возможно.

– Сколько команд вы бы хотели в КХЛ?

– Если добавят еще две, то было бы хорошо. Пока не больше. Лига должна быть конкурентоспособная.

– Есть слухи, что «Куньлунь» переедет в Петербург. Там освободился «Ледовый дворец».

– СКА – это основной клуб Питера, болельщики пойдут на родную команду, – сказал бывший нападающий СКА Рыбин.

Расширение КХЛ – все варианты: от клубов из Сербии до возвращения бывших участников