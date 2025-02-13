Рыбин о второй команде из Петербурга в КХЛ: «СКА – основной клуб Питера. Лига должна быть конкурентоспособной, хорошо, если добавят еще две команды»
– Как думаете, нужно ли сократить регулярный чемпионат в КХЛ. Сейчас мало интриги по выходу команд в плей-офф.
– Я всегда говорил, что за большее количество матчей. Для меня восьмерки уже определились в этом году. Я бы не сказал, что мало интриги. Просто у кого-то старт пошел, а у кого-то нет. Точно не нужно сокращать.
– Есть идея расширить КХЛ. Как думаете, это добавит интереса к лиге?
– Здесь нужен мониторинг, потому это очень сложный момент. Кого мы добавим? Новокузнецк, «Югра», тульский клуб.
– «Динамо» СПБ?
– Наверное, такое возможно.
– Сколько команд вы бы хотели в КХЛ?
– Если добавят еще две, то было бы хорошо. Пока не больше. Лига должна быть конкурентоспособная.
– Есть слухи, что «Куньлунь» переедет в Петербург. Там освободился «Ледовый дворец».
– СКА – это основной клуб Питера, болельщики пойдут на родную команду, – сказал бывший нападающий СКА Рыбин.
Расширение КХЛ – все варианты: от клубов из Сербии до возвращения бывших участников
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