Экс-форвард «Ванкувера» Эрикссон завершил карьеру. Он провел 1050 матчей в НХЛ и набрал 613 очков
Луи Эрикссон объявил о завершении профессиональной карьеры.
Шведскому хоккеисту 39 лет.
В прошлом сезоне нападающий выступал за «Фрелунду» и набрал 19 (11+8) очков в 34 матчах чемпионата Швеции.
В НХЛ хоккеист представлял «Даллас», «Бостон», «Ванкувер» и «Аризону».
Луи Эрикссон провел 1050 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 613 (253+360) очков за результативность.
В плей-офф Кубка Стэнли он сыграл 44 игры и отметился 14 (6+8) баллами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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