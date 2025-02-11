Экс-форвард «Ванкувера» Эрикссон завершил карьеру. Он провел 1050 матчей в НХЛ и набрал 613 очков

Луи Эрикссон объявил о завершении профессиональной карьеры.

Шведскому хоккеисту 39 лет.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Фрелунду» и набрал 19 (11+8) очков в 34 матчах чемпионата Швеции.

В НХЛ хоккеист представлял «Даллас », «Бостон », «Ванкувер » и «Аризону».

Луи Эрикссон провел 1050 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 613 (253+360) очков за результативность.

В плей-офф Кубка Стэнли он сыграл 44 игры и отметился 14 (6+8) баллами.