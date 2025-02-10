Думбадзе продлил контракт с «Северсталью» на 2 года

Давид Думбадзе продлил контракт с «Северсталью».

Срок нового соглашения рассчитан на два года.

В нынешнем сезоне нападающий Давид Думбадзе провел 42 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 20 (13+7) очков.