Думбадзе продлил контракт с «Северсталью» на 2 года
Давид Думбадзе продлил контракт с «Северсталью».
Срок нового соглашения рассчитан на два года.
В нынешнем сезоне нападающий Давид Думбадзе провел 42 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 20 (13+7) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Северстали»
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