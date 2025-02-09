Райнхарт набрал 600-е очко в НХЛ. Он 4-й игрок с драфта-2014 с таким достижением

Сэм Райнхарт набрал 600-е очко в НХЛ.

Нападающий «Флориды» сделал передачу в матче против «Оттавы» (5:1).

Теперь на его счету 600 (286+314) очков в 753 играх в НХЛ .

Сэм Райнхарт стал 4-м игроком с драфта-2014 (2-й номер, выбран «Баффало»), набравшим 600 баллов в лиге.

Ранее этой отметки достигли Брэйден Пойнт (610), Давид Пастрняк (795) и Леон Драйзайтль (933).