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Ги Буше о 2:1 с «Ладой»: «Мы здорово показали себя в третьем отрезке. Горжусь своими парнями, наша победа совершенно заслуженна»

Ги Буше высказался после матча с «Ладой» (2:1).

«Именно такая игра, как мы и ожидали: маленький лед, габаритный соперник и очень силовая встреча. Первый период мы здорово начали, перебрасывали «Ладу», это придавало энергию и уверенность.

Во втором периоде начали усложнять, потому что не могли забить их вратарю, реализовать моменты, это придало сопернику немного жизни, где-то мы даже отдали инициативу. Но в третьем отрезке мы здорово себя показали, я горжусь своими парнями, наша победа совершенно заслуженна.

Работаем над тем, чтобы сохранять свежесть нашей команды. Стараемся давать ребятам возможность отдыхать, в последние пять дней у нас только утренние раскатки, мы не так активно тренируемся.

Перед следующим матчем у нас есть четыре дня, и это здорово», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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