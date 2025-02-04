Овечкин попал на обложку комикса от Marvel. Коллаборация «Мстителей» и «Вашингтона» приурочена к матчу с «Ютой»

Александр Овечкин попал на обложку комикса от Marvel.

Издание приурочено к предстоящему матчу регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном » и «Ютой», который пройдет 9 февраля.

На обложке комикса изображен Овечкин в момент броска по воротам.

39-летний форвард набрал 38 (24+14) очков в 36 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 15».

Изображение: x.com/Capitals