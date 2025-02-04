Овечкин попал на обложку комикса от Marvel. Коллаборация «Мстителей» и «Вашингтона» приурочена к матчу с «Ютой»
Александр Овечкин попал на обложку комикса от Marvel.
Издание приурочено к предстоящему матчу регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Ютой», который пройдет 9 февраля.
На обложке комикса изображен Овечкин в момент броска по воротам.
39-летний форвард набрал 38 (24+14) очков в 36 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 15».
Изображение: x.com/Capitals
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Вашингтона»
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