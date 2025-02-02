Холл об обмене в «Каролину»: «Мое игровое время в «Чикаго» было не таким, как мне хотелось. Рад перейти в команду с культурой и структурой, которые мне подходят»
Тэйлор Холл высказался об обмене в «Каролину».
«Мое игровое время в Чикаго, по какой-то причине, было не таким, как мне бы хотелось. Поэтому я был рад обмену и рад перейти в действительно хорошую команду, где уже есть сложившаяся культура и структура, которые, как мне кажется, хорошо мне подходят.
«Чикаго» идет по другому пути, чем моя карьера, так? Я это понимаю, осознаю. Я хотел играть больше. Они хотели давать больше времени молодым игрокам, продвигать их выше в составе. Так уж сложилось.
Я все еще с большим уважением отношусь к людям там, и мне действительно нравилось быть «ястребом», я любил этот город. Просто так все сложилось. Не знаю, был ли я в их планах на будущее, но таков уж этот бизнес», – сказал форвард «Каролины».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportskeeda
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