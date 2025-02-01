Дубас об обмене с «Ванкувером»: «Продолжаем привлекать в «Питтсбург» проспектов и драфт-капитал. Намечаем курс на то, чтобы как можно скорее вернуться в число претендентов»
«Пингвинс» обменяли Маркуса Петтерссона и Дрю О’Коннора в «Ванкувер», получив Дэнтона Хейнена, Винсента Деарне, права на 18-летнего шведского форварда Мельвина Фернстрема и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.
«Сегодняшний обмен продолжает двигать нас в направлении, заданном год назад, которое заключается в том, чтобы продолжать привлекать в «Пингвинс» проспектов, молодых игроков и драфт-капитал, поскольку мы намечаем курс на то, чтобы как можно скорее вернуть клуб в число претендентов.
Мы рады возвращению Дэнтона Хейнена и переходу Винсента Деарне в клуб и с нетерпением ждем возможности увидеть их в форме «Пингвинс» в ближайшие дни.
Приобретение Мельвина Фернстрема дает нам проспекта, который был высоко оценен на драфте НХЛ-2024, а выбор в первом раунде драфта дает нам еще один важный актив, который мы можем использовать для приобретения элитного молодого игрока на драфте или через обмен», – сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.
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