Агент Овечкина о том, хочет ли игрок побить рекорд по сезонам с 50+ голами: «Не спрашивал. Столько статистики по Саше! Он говорил, что хотел бы сыграть 1500 матчей. Тоже эпохальная цифра»
Агент Александра Овечкина рассказал, что игрок хочет провести 1500 матчей в НХЛ.
На данный момент в активе россиянина 1461 игра в лиге.
– Хочет ли Овечкин побить рекорд НХЛ по количеству сезонов с 50+ голами?
– Честно, не спрашивал. Столько разноплановой статистики по Саше! Я думаю, что ему самому невозможно это все в голове держать...
Я знаю, он говорил о том, что он хотел бы сыграть 1500 матчей. Тоже такая эпохальная цифра для игроков. А про 50+ голов не знаю, не спрашивал, – сказал агент Глеб Чистяков, представляющий интересы игрока в России.
Напомним, капитан «Вашингтона» делит рекорд НХЛ по сезонам с 50 и более голами с Уэйном Гретцки и Майком Босси (по 9 сезонов).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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