Тренин сделал две передачи при «плюс 2» против «Монреаля». Форвард «Миннесоты» набрал 10 очков в 46 матчах сезона
Яков Тренин набрал два очка в матче НХЛ.
«Миннесота» обыграла «Монреаль» (4:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Уайлд» Яков Тренин сделал две результативными передачи при показателе полезности «плюс 2».
Форвард также провел четыре силовых приема и провел на льду 12:30 (1:02 – в меньшинстве).
В этом сезоне Тренин набрал 10 (4+6) очков при полезности «плюс 8» в 46 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
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