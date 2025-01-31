Тренин сделал две передачи при «плюс 2» против «Монреаля». Форвард «Миннесоты» набрал 10 очков в 46 матчах сезона

Яков Тренин набрал два очка в матче НХЛ.

«Миннесота » обыграла «Монреаль » (4:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Уайлд» Яков Тренин сделал две результативными передачи при показателе полезности «плюс 2».

Форвард также провел четыре силовых приема и провел на льду 12:30 (1:02 – в меньшинстве).

В этом сезоне Тренин набрал 10 (4+6) очков при полезности «плюс 8» в 46 матчах чемпионата.