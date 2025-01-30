Бобровский разделил 3-е место по шатаутам в истории «Флориды» с Ванбисбруком
Сергей Бобровский вышел на 3-е место по шатаутам в истории «Флориды».
Вратарь парировал 29 бросков в матче против «Лос-Анджелеса» (3:0).
Он сделал 13-й шатаут в составе «Пантерс», повторив достижение Джона Ванбисбрука. Теперь они делят 3-е место по матчам на ноль в истории франшизы.
2-е место занимает Томаш Вокоун (23), рекордсмен – Роберто Луонго (38).
Сергей Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. Всего на его счету 46 шатаутов в карьере.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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