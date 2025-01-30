Бобровский разделил 3-е место по шатаутам в истории «Флориды» с Ванбисбруком

Сергей Бобровский вышел на 3-е место по шатаутам в истории «Флориды».

Вратарь парировал 29 бросков в матче против «Лос-Анджелеса» (3:0).

Он сделал 13-й шатаут в составе «Пантерс», повторив достижение Джона Ванбисбрука . Теперь они делят 3-е место по матчам на ноль в истории франшизы.

2-е место занимает Томаш Вокоун (23), рекордсмен – Роберто Луонго (38).

Сергей Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. Всего на его счету 46 шатаутов в карьере.