Томпсон и Петерка с 3+1 за «Баффало», Джонстон с хет-триком и Андерсен с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Двое форвардов «Баффало» с хет-триками стали первыми звездами дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третьей звездой назван вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен с шатаутом в матче против «Рейнджерс» (4:0). Он отразил 22 броска.

Второй звездой стал форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с хет-триком в игре с «Вегасом» (4:3 ОТ).

Первыми звездами признаны нападающие «Баффало» Тейдж Томпсон и Джон-Джейсон Петерка , с 3+1 у обоих в матче против «Бостона» (7:2).