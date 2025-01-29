Томпсон и Петерка с 3+1 за «Баффало», Джонстон с хет-триком и Андерсен с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Двое форвардов «Баффало» с хет-триками стали первыми звездами дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третьей звездой назван вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен с шатаутом в матче против «Рейнджерс» (4:0). Он отразил 22 броска.
Второй звездой стал форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с хет-триком в игре с «Вегасом» (4:3 ОТ).
Первыми звездами признаны нападающие «Баффало» Тейдж Томпсон и Джон-Джейсон Петерка, с 3+1 у обоих в матче против «Бостона» (7:2).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем