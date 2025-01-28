Генменеджер «Чикаго» о перестройке: «Это требует времени. На макроуровне я доволен тем, куда мы движемся. В плане развития молодежи ничего не беспокоит»

Генменеджер «Чикаго» заявил, что клуб продолжает перестройку.

«Блэкхокс» набрали 35 очков в 49 играх и занимают предпоследнее место в общей таблице лиги.

«Это требует времени. Мы знали, что нам понадобится время. Мы находимся в процессе перестройки, которую проводим, опираясь на наших молодых игроков и проспектов. В плане их развития меня ничего не беспокоит.

Больше всего внимания уделяется Бедарду . Я думаю, что у него становится больше уверенности в себе, он все чаще демонстрирует свои атакующие способности. Я полагаю, что он играет очень хорошо.

Да, в этом сезоне я ожидал от команды немного большего. И поэтому мы поменяли тренера. Это четкий показатель того, что мы понимаем – команда была не там, где могла бы быть. Здесь есть элемент разочарования, но на макроуровне я доволен процессом и тем, куда мы движемся.

Что касается дедлайна, то у нас много активов. Сейчас мы уже не стремимся наращивать их пул всеми возможными средствами, как это было некоторое время назад. Сейчас у нас есть роскошь быть терпеливыми.

Что касается сделки с участием Холла , то если бы мы совершили ее позже, то результат был бы таким же. При ожидании был риск, что игрок получит травму. Его роль в команде не позволяла говорить о повышении стоимости», – сказал Кайл Дэвидсон.