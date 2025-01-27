Кудашов об 1:2 от «Локомотива»: «Боевая игра, жесткая. Хороший тест для обеих команд. Посмотрели, где и что улучшить, в чем добавить»

Алексей Кудашов высказался после поражения от «Локомотива» (1:2).

– Хорошая боевая игра, жесткая. Хороший тест для обеих команд. Посмотрели, где и что улучшить, в чем добавить.

– Что с Ильенко?

– Травма. Приблизительно понимаю, но надо понять сложность, – сказал главный тренер московского «Динамо » Алексей Кудашов .